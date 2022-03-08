مرتضى منصور: لن استطيع الاستمرار في هذا المناخ.. والخطيب ليس خط أحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يستطيع أن يكمل عمله في ظل وجود مناخ غير طبيعي، في ظل استقياظه يوميا على قضايا تُرفع ضده من بعض الأشخاص.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم:" لن استطيع أن اكمل عملي في هذا المناخ، كل يوم استيقظ صباحا اجد أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفع 18 قضية ضدي وممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك رفع 17 قضية وأحمد سليمان أيضا رفع 26 ضدي ، هذا ليس مناخ للعمل باحترام".

وأضاف:" حصلت على براءة في موضوع "الساعات"، وبعدها حدث موقف لن اتغاضى عنه ويحتاج لوقفة".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته: "من حق أى شخص أن يرفع قضية لكن الخطيب ليس خط أحمر ولا أنا خط أحمر".

وفاز الزمالك على نظيره الجونة، مساء أمس الإثنين، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 12 بالدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مرتقبة أمام الوداد المغربي، في استاد القاهرة الدولي، حيث يتواجد الفريق المغربي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين.