مرتضى منصور: أطالب بحضور 40 ألف مشجع في مباراة الزمالك والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه راهن عن نجاح أسامة نبيه مع الفريق، بعد رحيل المدري الفرنسي مرتضى منصور، مشيرًا إلى أنه في النهاية فاز بالرهان.

وقاد نبيه الزمالك لتحقيق الفوز على فريقي فيوتشر والجونة بالدوري، قبل أن يتسلم البرتغالي فيريرا مهام عمله كمدير فني للفريق.

وقال منصور في تصريحات لقناة الحدث اليوم:" راهنت على أسامة نبيه من البداية، فاز في مباراتين واصبح الفارق مع الأهلي 3 نقاط، سعيد بأسامة لأنه اختياري وقلت له هناك مسؤولية كبيرة وأن كارتيرون يحاول تخريب الفريق قبل رحيله".

وأضاف:" تخلصنا من كابوس اسمه كارتيرون ورحل باحترام، هناك البعض كان يقول لماذا تقوم بنشر التسريب الصوتي لكارتيرون قبل رحيله؟، أنا لم اسجل المكالمة، لكنه هو من أرسل المكالمة بالخطأ".

وتابع:" كارتيرون كان يحصل على راتب شهري قيمته 175 ألف دولار والرجل الطيب أسامة نبيه كان له مستحقات من وقت تواجد اللجنة السابقة".

وأكمل:" مباراة الوداد مهم جدا، سيصل الفريق المغربي على أقصى تقدير يوم الأربعاء المقبل، واقول لهم اهلا بيكم في وطنكم".

وأوضح، انه تفاجأ أن الأمن وافق على حضور 5 آلاف مشجع فقط لمباراة الزمالك والوداد، مؤكدًا أن هذا العدد قليل جدا بمقارنة بسعة استاد القاهرة.

واستطرد:" الوداد فاز على الزمالك في المغرب بسبب الجمهور رغم امتلاكه لاعبين ومدرب على مستوى جيد لكن الجمهور كان العامل الرئيسي".

وواصل:" أناشد وزير الداخلية الموافقة على زيادة عدد الجماهير إلى 30 او 40 ألف مشجع على أقل تقدير في استاد القاهرة، تواجد 5 آلاف مشجع في استاد القاهرة سيكون عدد قليل جدا سواء للأهلي أو الزمالك ".

وأتم :" الأمن استطاع أن يقوم بتأمين 70 الف شخص في الجميعة العمومية للزمالك في مساحة صغيرة داخل النادي، لذلك نطالب بالسماح بتواجد 30 أو40 ألف مشجع للأهلي والزمالك في مباراتيهما الإفريقية، وسأتواصل مع الجهات الرسمية لزيادة عدد الجماهير في مباراة الزمالك والوداد المقبلة في استاد القاهرة".