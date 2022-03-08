مصدر بالكاف لمصراوي: نقل مباراة المريخ والأهلي للسودان.. وتحديد الموعد والتوقيت لاحقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أكد مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن إدارة نادي المريخ السوداني طلبت نقل مباراة الفريق ضد الأهلي إلى ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بدلا من اللعب على ملعب الأهلي we السلام.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والمريخ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيبث يتواجد الفريقين في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الهلال السوداني وصنداونز الجنوب أفريقي.

وكان نادي المريخ قد طلب خوض مبارياته على ملعب السلام منذ بداية دور المجموعات، إلا أن الهزيمة التي تعرض لها أمام الأهلي بنتيجة (3-2) في الجولة الثالثة هي الدافع لنقل مباراته أمام الأهلي للعب في الخرطوم.

وقال مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن كاف تلقى خطابا من نادي المريخ يطلب فيه نقل مباراته أمام الأهلي إلى ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية (الخرطوم) بدلاً من اللعب علي ملعب السلام بالقاهرة.

وقال المصدر إن إدارة المسابقات في كاف أرسلت خطابا رسميا لإدارة الأهلي -صباح اليوم الثلاثاء- تخطره فيه بطلب نادي المريخ.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحديد المواعيد الرسمية والنهائية خلال الساعات القادمة للرد علي طلب الجانب السوداني بعد التنسيق مع موعد مباراة الهلال وصنداونز ضمن إطار نفس مباريات المجموعة والتي ستقام في السودان أيضاً خلال مباريات نفس الجولة .

وكشف المصدر أنه سيتم إخطار النادي الأهلي بموعد وتوقيت إقامة المباراة في السودان بشكل رسمي بحد أقصي مساء اليوم الثلاثاء للترتيب لكافة الجوانب التنظيمية للمباراة، خاصة وأن موعد الجولة الخامسة ستقام أحد أيام 18 أو 19 من شهر مارس الجاري .

وعلم يلا كورة أن الموعد الأقرب لإقامة مباراة المريخ والأهلي سيكون في الثالثة عصر الجمعة 18 مارس خاصة بعد طلب إدارة الهلال السوداني اللعب أمام صنداونز يوم السبت 19 مارس.