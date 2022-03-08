الدوري المصري.. ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يشهد الدوري المصري، اليوم الثلاثاء، قمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من المسابقة.



ويلتقي الفريقان، مساء الثلاثاء، على ملعب السلام، حيث يحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، فيما يملك الأهلي 25 نقطة في المركز الثاني، لكنه لعب مباراة أقل من بيراميدز.

قالت تقارير صحفية مصرية إن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، سيعود لخطة ٣-٤-٣ خلال مواجهة بيراميدز، لخلق عمق دفاعي يعالج مشاكل الخط الخلفي التي ظهرت في مباراة المريخ السوداني الأخيرة.

الأهلي اعتمد على طريقة 4-2-3-1 أمام المريخ، السبت الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ورغم فوزه 3-2 لكنه عانى من عدة ثغرات دفاعية على مدار المباراة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: محمد هاني،عمرو السولية، أليو ديانج، علي معلول.

خط الهجوم: محمد شريف ، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر.

التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

في المقابل، من المتوقع أن يدفع إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، بقوته الضاربة أمام الأهلي، من أجل تحقيق الفوز والابتعاد بالصدارة.

ومن المنتظر أن يدفع جلال بعبدالله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وفاجري لاكاي في خط الهجوم، مع الاستفادة من قدرات النجم المغربي وليد الكرتي في نصف الملعب.

حراسة المرمي: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر - حسين السيد.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - وليد الكرتي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي - إبراهيم عادل - فاجري لاكاي.