تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من ‏الأسبوع الثامن في بطولة الدوري الممتاز.‏

ومن المتوقع أن يدفع موسيماني بـ 3 لاعبين في خط الوسط وهم اليو ديانج، عمرو السولية وحمدي فتحي.

وقرر موسيماني أن يلعب بالثنائي محمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر خلف المهاجم محمد شريف.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، ويليه الأهلي في المركز الثاني وفي جعبته 25 نقطة ولكن من تسع مباريات.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، اليو ديانج.

خط الهجوم: أفشة، أحمد عبد القادر ، محمد شريف.