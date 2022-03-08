تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء عدة مباريات قوية في مختلف المسابقات الكروية على المستوى المحلي والأوروبي.

في الدوري المصري يلتقي الأهلي مع بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة، فيما تقام مباراتان بالجولة 12، بين سيراميكا كليوباترا وسموحة، وإنبي مع إيسترن كومباني.

وفي دوري أبطال أوروبا تبدأ مرحلة إياب دور الـ16 بمباراتي بايرن ميونخ مع سالزبورج، وليفربول ضد إنتر ميلان.

"الخليج 365" يستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري:

3 عصرا.. إنبي وإيستر كومباني.. قنوات أون تايم سبورتس.

5.30 مساء.. سيراميكا كليوباترا وسموحة.. قنوات أون تايم سبورتس.

8 مساء.. الأهلي وبيراميدز.. قنوات أون تايم سبورتس.

الدوري السعودي:

7.45 مساء.. الهلال والاتحاد.. قناة SSC1 SD.

دوري أبطال أوروبا:

10 مساء.. ليفربول وإنتر ميلان.. beIN Sports 1 HD Premium.

10 مساء.. بايرن ميونخ وسالزبورج.. beIN Sports 2 HD Premium.