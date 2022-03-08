تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الثلاثاء 8 مارس/ آذار 2022، عدة مباريات هامة في المسابقات الأوروبية والعربية.



وتلعب اليوم الثلاثاء منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وإياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية، فضلا عن مباراة قمة مرتقبة في الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة ليفربول وإنتر ميلان عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني، نظيره سالزبورج النمساوي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2"، وذلك على الهواء مباشرة

يلعب فريق الوحدة، ضد نظيره شباب الأهلي في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

المباراة تنطلق في الساعة 4.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة 5:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث مباريات كأس الرابطة الإماراتية عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.

يستقبل فريق العين، نظيره الجزيرة في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

هذه المباراة ستبدأ في الساعة 7.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة 8.15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وينتظر أن يتم بث مباريات كأس الرابطة الإماراتية عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.

يدخل فريق الأهلي اختبارا صعبا، الثلاثاء، عندما يواجه نظيره بيراميدز في قمة مباريات الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

منافسات الدوري المصري تُبث بشكل حصري عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

يستضيف فريق الهلال نظيره الاتحاد في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري السعودي للمحترفين.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة 8.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة 9.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

الدوري السعودي تبث منافساته هذا الموسم عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.