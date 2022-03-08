توتنهام يضرب بقوة ويكتسح إيفرتون بخماسية

المنامة - ياسر ابراهيم - عمق فريق توتنهام جراح ضيفه إيفرتون واكتسحه بخمسة أهداف دون رد الاثنين في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وافتتح مدافع إيفرتون مايكل كين التسجيل لتوتنهام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14 قبل أن يضيف هيونغ مين سون الهدف الثاني في الدقيقة 17 ثم سجل هاري كاين الهدف الثالث في الدقيقة 37.



وفي الدقيقة 46 تمكن سيرجو ريغيلون من إحراز الهدف الرابع قبل أن يعود كاين ويحرز الهدف الثاني له والخامس لتوتنهام في الدقيقة 55.



ورفع توتنهام رصيده بذلك إلى 45 نقطة في المركز السابع من 26 مباراة بعد أن حقق الفريق 14 انتصار مقابل 3 تعادلات و9 هزائم.



من جانبه تجمد رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر بعد أن خاض 25 مباراة فاز في 6 فقط وتعادل في 4 وخسر 15.

(بي إن سبورت)