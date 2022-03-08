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الامارات | النصر يفرض «الفاصلة» على شباب الأهلي في نصف نهائي دوري السلة

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جوني جبور ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فريق النصر مباراة ثالثة وفاصلة على شباب الأهلي ضمن الدور نصف النهائي من دوري كرة السلة، بعدما نجح، أول من أمس، في اغتنام أرضه والفوز بلقاء إياب المربع الذهبي بنتيجة «104-99»، ليرد اعتباره عقب الخسارة ذهاباً «69-86».

ويرغب كلا الفريقين في التأهل للمباراة النهائية لمواجهة الشارقة، الذي حجز مبكراً تأهله للنهائي بفوزه ذهاباً وإياباً على الوصل «77-66» و«76-67» على التوالي.

وفرّط شباب الأهلي في فرصة إنهاء الربعين الأول والثالث متقدماً على النصر بواقع «28-26 و31-24»، بعد نجاح «العميد» في ضمان الفوز بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع «22-19 و32-21».

• «العميد» يغتنم أرضه وجمهوره.. ويردّ على خسارته ذهاباً أمام شباب الأهلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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