الامارات | اتحاد الهوكي يوزّع الحقائب الإدارية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الهوكي يوزّع الحقائب الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزّع اتحاد الهوكي الحقائب الإدارية خلال اجتماعه، أمس، برئاسة عبدالله الدح. وقال في بيان: «تم اختيار الدكتور عبدالله عبدالرحمن، نائباً أول للرئيس، وفاطمة الرميثي، نائبة ثانية رئيسة للجنة الاستثمار والتسويق، وخالد البلوشي أميناً عاماً، وخالد الظنحاني أميناً عاماً مساعداً، وأحمد المازمي مديراً مالياً، ومنذر المزكي رئيساً للجنة الإعلامية، وأحمد السويدي رئيساً للجنة الفنية، ومنى الغزال، رئيسة للجنة النسائية».

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