الامارات | «ريسبونس بلس القابضة» توفر الرعاية الصحية وخدمات الإسعاف لنادي شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «ريسبونس بلس القابضة» توفر الرعاية الصحية وخدمات الإسعاف لنادي شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت شركة «ريسبونس بلس القابضة»، الرائدة في مجال توفير الرعاية الصحية، اتفاقية تعاون مع نادي شباب الأهلي، ترفع بموجبها مستوى خدماتها كمزوّدٍ حصري للرعاية الصحية التي تلاقي ما يحتاجه النادي. كما تشمل هذه الاتفاقية توفير «ريسبونس بلس القابضة» خدمات الإسعاف لجميع مباريات النادي، وجلسات التدريب وسلامة المدرّبين واللاعبين.

وقال بيان صحافي: «يسعى نادي شباب الأهلي إلى تسليط الضوء على مفهوم الرياضة وأهمّيتها في الحياة، والتشجيع على ممارستها، من خلال تحديده أهدافاً طويلة الأمد، ترمي إلى جعل النادي وفريقه لكرة القدم في موقعٍ متقدّم بين الأندية والمنتخبات المرموقة في هذا المجال، في الإمارات ودول آسيا».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لنادي شباب الأهلي إسماعيل البنا، إن النادي نجح في تحقيق إنجازاتٍ هائلة في السنوات الماضية، مؤكداً الالتزام بإرضاء الشغف الكبير للجمهور المحلّي بكرة القدم. كما يقدّم النادي تجربةً فريدة لحاملي عضوية «كبار الشخصيات»، ويمنحهم مزايا وتقديماتٍ فريدة، تضمن استمتاعهم بالمستوى الراقي من الضيافة المصمّم للارتقاء لمنحهم تجربةً فريدة، خلال استمتاعهم بحضور المباريات التي يخوضها النادي وينظّمها.

تشمل الملاعب التي يستخدمها النادي حالياً «استاد راشد» في دبي، المتعدّد الاستخدامات الرياضية، ويجري حالياً استخدامه لاستضافة مباريات كرة القدم والرجبي، ويتسع هذا الملعب لـ12 ألف متفرج، وهو الملعب الرسمي لنادي شباب الأهلي الذي يمتلك أيضاً «لعب مكتوم بن راشد آل مكتوم، وملعب العوير، كملعبين ثانٍ وثالث له.

وقال الرئيس التنفيذي في «ريسبونس بلس القابضة» توم لويس: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع نادي شباب الأهلي العريق، والتي أتاحت لنا إضافة منشأة رياضية مرموقة جديدة إلى محفظة خدماتنا». وأضاف: «يتطلّع فريق عملنا المكوّن من خبراء عالميين إلى العمل بكل حماسةٍ مع هذا النادي العريق».

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