الامارات | 165 ألف درهم جوائز «الكنعد» ببطولة دبي لصيد الأسماك

شكرا لقرائتكم خبر عن 165 ألف درهم جوائز «الكنعد» ببطولة دبي لصيد الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022 (الكنعد والسكل)، والتي ينظمها النادي هذه المرة تزامناً مع الدورة رقم 28 من معرض دبي العالمي للقوارب الذي سينطلق غداً، ويستمر حتى الأحد المقبل.

وقال نادي دبي للرياضات البحرية في بيان: «تم رصد جوائز مالية قيمة تصل في مجموعها إلى مبلغ 165 ألف درهم، موزعة على أصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في فئة الكنعد (كينيغ فيش) بواقع 135 ألفاً، فيما سيوزع مبلغ 30 ألف درهم على أصحاب المراكز من الأول وحتى الثالث في فئة السكل (كوبيا)».

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