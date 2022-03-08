هداف ليفربول التاريخي: صلاح بإمكانه كسر رقمي.. أصبح بين العظماء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عبر إيان راش الهداف التاريخي لنادي ليفربول الإنجليزي عن ثقته في إمكانية كسر محمد صلاح رقمه مع فريقه ليصبح الهداف التاريخي للنادي بدلا منه.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال راش :"إذا نظرت للعظماء في تاريخ ليفربول لا بد أن يكون صلاح من بينهم لأنه في قائمة أفضل 10 هدافين".

وأضاف إيان :"ربما يصبح محمد صلاح هو الأفضل على الإطلاق في نهاية مسيرته، إذا استمر في ليفربول لسنوات أخرى، سيكون بإمكانه كسر رقمي".

وسجل راش مع ليفربول 364 هدفا، بينما يقترب محمد صلاح من نصف هذا الرقم قبل إكمال موسمه الخامس، في حين لعب راش 16 موسما مع ليفربول.

وعن محادثة جرت بينه وبين صلاح قال راش :"سألني مو كيف وصلت إلى هذا الرقم الكبير من الأهداف، فأخبرته أنني لعبت 16 موسما مع الفريق وهذا ساعدني كثيرا".

وتابع إيان راش :"يمكن لمحمد صلاح اللعب لسنوات مديدة في ليفربول وتسجيل الكثير من الأهداف، بالنسبة لي فخور جدا بكوني الهداف التاريخي، لكنني أحب لصلاح الاستمرار في التسجيل".