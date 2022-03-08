تحليل.. كيف يلعب بيراميدز أمام الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - على الرغم من المشهور بتغيير طريقة اللعب إلا أن إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز وصاحب الإنطلاقة الأفضل للنادي في مسماه الجديد في بطولة الدوري الممتاز خاض مبارياته الـ 17 مع فريقه في الدوري وبطولة الكونفيدالية بطريقة شبه ثابتة ولكن هذا الأمر قد يتغير أمام الأهلي.

ويلعب بيراميدز متصدر جدول الترتيب مع الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري مع الوضع في الاعتبار أن العملاق الأحمر لعب مباراة أقل من الفريق الأزرق.

جلال الذي يعلى من الاستحواذ على الكرة والتدوير استخدام طريقة 4-3-2-1 في جميع مبارياته مع بيراميدز مع وجود وفرة عددية في لاعبي الوسط والأجنحة ومع تدعيمات يناير بات الفريق قوياً خاصة مع استقدام الجنوب أفريقي فاجري لاكاي والبوركينابي إبراهيما توريه فالفريق فاز في 14 مباراة وتعادل في 3 ولم يخسر.

وحملت مواجهتي جلال مع موسيماني في نهاية عام 2020 بفريق المقاصة ثم في أغسطس الماضي بالإسماعيلي طريقتين مختلفتين حيث لعب مع الفريق الفيومي بطريقة أقرب إلى 4-1-4-1 وخسر 3-1 ثم لعب الدراويش 3-4-3 (الأقرب أن يلعب بها الأهلي) وحقق تعادل أفقد الفريق الأحمر صدارة الدوري الذي خسره في النهاية.

ويلعب شريف إكرامي كحارساً أساسياً ويتبادل على جبر وأحمد سامي وأسامة جلال الأماكن في الدفاع حيث تبدو الدفع بالثلاثي ضعيفة لعدم وجود قلب دفاع أخر في القائمة المختارة للأهلي فيما يتناوب أحمد فتحي وعمر جابر الجبهة اليمني بسبب كبر سن الأول والمرشح أن يخوض اللقاء أساسياً وفي الجهة اليسري يبقى محمد حمدي خياراً دائماً لإيهاب جلال وهو نفس الأمر لنبيل دونجا لاعب الوسط المدافع.

في مركز 8 بجوار دونجا ظهر للمغربي وليد الكارتي البوركينابي الدولي إبراهيما توريه مع مواطنه إيرك تراروي وإن كانت المعركة والاختيارات تدور بين الثنائي الأول بينما مركز صانع الألعاب محجوز لعبد الله السعيد مع جناحين كإبراهيم عادل ورمضان صبحي أمام المهاجم الأول في الفريق الجنوب أفريقي فاجري لاكاي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز في هذه الطريقة :

حراسة المرمى : شريف إكرامي.

الدفاع : أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي.

الوسط : نبيل دونجا - توريه.

الوسط المهاجم : رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل.

مهاجم : لاكاي.

ويقف الدافع وراء السيطرة على وسط الملعب عاملاً فاصلاً في اختيار طريقة 4-3-3 بالاعتماد على الكارتي وتوريه ودونجا معاً لأول مرة هذا الموسم مع الاحتفاظ بلاكاي مع الدفع بإبراهيم عادل مهاجماً لاستغلال سرعته في المساحات خلف دفاع الأهلي كما حدث في أخر مباريات الفريقين واستطاع التسجيل انطلاقات ثنائي وسط الملعب (الكارتي - توريه) لتعزيز الهجوم مع وجود رمضان في مركز الجناح الأيمن لمواجهة هاني.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز في هذه الطريقة

حراسة المرمى : شريف إكرامي.

الدفاع : أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي.

الوسط : نبيل دونجا - توريه - الكارتي.

الهجوم: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل.

عامل أخر يشجع جلال على تغيير طريقة اللعب وهو مواجهة ثلاثي للأهلي منتظر في وسط الملعب (حمدي فتحي والسولية وديانج) سواء لعب حمدي فتحي في الدفاع وتحرك لمنتصف الملعب وذلك لمواجهة ثلاثي بنفس المواصفات فيملك توريه القوة البدنية لمواجهة دبابة الأهلي والكارتي مقابل السولية ونفس الأحمر لدونجا وفتحي.