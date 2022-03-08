قمة الأهلي وبيراميدز.. صراع الماضي والحاضر والمستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قمة جديدة باتت ماركة مسجلة في الكرة المصرية، تحضر باجتماع الأهلي وبيراميدز في مباريات الدوري المصري الممتاز، تزداد إثارة هذه المرة بسبب ضخامة الرهان.

استاد الأهلي WE السلام سيشهد مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في بطولة الدوري المصري.

بيراميدز اقتنص الصدارة مؤقتا مستغلا لعب الأهلي مباراة أقل، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة من 10 مباريات، مقابل 25 نقطة للأحمر من 9 مباريات.

الأهلي هو الفريق الأكبر في بطولة الدوري المصري الممتاز على مر التاريخ والأكثر نجاحا، حيث توج بـ42 لقبا، مقابل لا شيء لبيراميدز الطامح في حفر اسمه على درع الدوري بين الأبطال.

يدافع الأهلي عن تاريخه أمام بيراميدز، حيث يتعين عليه منع الفريق الطموح من مزاحمته في المنافسة على لقب الدوري الذي فقده بالفعل في الموسم الماضي لصالح الزمالك.

بينما يأمل بيراميدز مع مدربه إيهاب جلال في التقدم خطوة عملاقة نحو المستقبل المنشود بالفوز على النادي الأهلي والابتعاد بالصدارة قليلا، أملا في التتويج باللقب في نهاية المطاف.

وبين الأهداف المختلفة في الدفاع عن الماضي والحلم بالمستقبل، يصطدم الفريقان بالحاضر، حيث يجب على كليهما تحقيق الفوز لإبعاد الآخر عن المنافسة ولو قليلا، دون بذل الكثير من المجهود من أجل التحديات الإفريقية القادمة للفريقين الأسبوع المقبل.

بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يسعى لتحقيق أول ألقابه مع النادي الأهلي في بطولة الدوري، ولكي يحدث ذلك يعرف أن عليه إبعاد المنافس الأول في الوقت الحالي، وإزاحته عن الصدارة.

لكن إيهاب جلال يعرف الأهلي جيدا، ويدرك أهمية تحقيق الفوز، أو تجنب الخسارة على الأقل حتى لا يسمح للأهلي بتوسيع فارق النقاط في الصدارة عند التساوي في عدد المباريات.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 8 الدوري المصري

التاريخ: 8 مارس 2022

التوقيت: 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد الأهلي WE السلام