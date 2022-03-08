أسطورة ليفربول يوضح.. لماذا يخشى تجاوز صلاح لعدد أهدافه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علَّق الإنجليزي مايكل أوين، مهاجم ليفربول السابق، على اقتراب الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق من معادلة عدد أهدافه مع الريدز في جميع المسابقات، مشيرا إلى أنه يخشى اليوم الذي سيصل فيه إلى الهدف رقم 159.

محمد صلاح رفع رصيده إلى 152 هدفا مع ليفربول في جميع المسابقات بعد ثنائيته الأخيرة في مرمى ليدز يونايتد، ليرتقي إلى المركز التاسع في قائمة هدافي الريدز عبر التاريخ ويقترب من مايكل أوين الذي يسبقه برصيد 158 هدفا.

وقال أوين مازحًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" عن وصول صلاح إلى هدفه رقم 152: "يا إلهي لا! لم أكن أعرف ذلك، على الرغم من أنني كنت أعلم أنه كان يقترب".

وأضاف: "عندما أقابل الأطفال في الشوارع لم يعد يعرفني أحد منهم، يقول آباؤهم (لقد كان يلعب كرة القدم)، الشيء الوحيد الذي أواجههم به هو أن أقول لهم (أتعلمون أنني أحرزت أهدافا أكثر من محمد صلاح) لكن لا يصدقونني".

وتابع: "بمجرد أن يتجاوز صلاح عدد أهدافي لن أتمكن من قول ذلك مجدداً".

وأثنى أوين على مستوى صلاح قائلا: "بكل جدية، لقد كان رائعًا في ليفربول وأصبح أفضل وأفضل وأفضل، لقد كان جزءًا من فريق رائع نعم، لكنه كان أحد أسباب كونه فريقًا رائعًا".

وواصل: "محمد صلاح رائع للغاية، لا يمكنني التحدث عنه بدرجة كافية. إنه متفاني، لائق بدنيًا طوال الوقت، لديه أسلوب رائع فيما يتعلق برغبته في لعب كل مباراة".

محمد صلاح البالغ من العمر 29 عامًا احتل المركز السابع في جائزة "بالون دور" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، واعترف في وقت سابق من هذا الأسبوع بصدمته لعدم حصوله على مركز أعلى.

وعن هذا قال أوين الفائز بالجائزة عام 2001 ولا يزال لاعب ليفربول الوحيد الذي حصل عليها: "صلاح يمتلك القدرة بالتأكيد للفوز بالكرة الذهبية، ولكن كما تعلم، حتى في حالتي، يجب أن تكون لديك سنة رائعة".

وأضاف: "سجلت 31 هدفا لليفربول في السنة التقويمية وفزت بخمسة ألقاب، ومع منتخب إنجلترا أيضًا قضيت فترة رائعة وسجلت ثلاثية أمام ألمانيا عندما تغلبنا عليهم بنتيجة 5-1".

وتابع: "كل شيء يجب أن يتوافق مع ما تقدمه في نفس العام وعليك أن تفوز بشيء ما، بناءً على الأداء العام الماضي، كان بإمكانه الفوز بها بسهولة، ومن ناحية الأداء، ربما كان يجب أن يفوز بها".

وأكمل: "ليفربول فاز بكأس الرابطة، وإذا فازوا الآن بالدوري أو الفوز بدوري الأبطال واستمر محمد صلاح هذا الموسم بنفس الأداء الذي قدمه العام الماضي فمن المؤكد أنه سيحصل على فرصة رائعة للفوز بالجائزة".

وأتم مايكل أوين قائلا: "بناءً على الأداء الذي قدمه خلال العام الماضي كان بإمكانه الفوز بالجائزة بسهولة، لكن مع عدم فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا وعدم فوزه بالدوري الإنجليزي، أعتقد أن ذلك كان ضده".