طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد أسامة، طبيب الزمالك، أن الإصابة التي تعرض لها محمود علاء مدافع الفريق خلال مشاركته أمام الجونة، عبارة عن جرح سطحي في الرأس.

وأوضح أسامة، أن محمود خلال سيشارك في تدريبات الغد بصورة طبيعية مع باقي لاعبي الزمالك.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته، غدا الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقبل، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق نادي الزمالك فوزًا على حساب الجونة بهدفين لواحد، مساء اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

وبهذه الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة من 11 مباراة، متسويًا مع الأهلي الذي يتواجد في المركز الثاني بعد خوض 9 مواجهات فقط.

ويتربع بيراميدز على صدارة الدوري برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، قبل مواجهته ضد الأهلي غدًا الثلاثاء في الجولة 12 بالدوري الممتاز.

