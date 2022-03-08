الخليج 365 يكشف.. ماذا يدور في عقل موسيماني قبل مواجهة بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة مطولة مع لاعبيه قبل ساعات من مواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غد الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلم مراسل الخليج 365 أن المحاضرة شهدت تأكيدًا من بيتسو موسيماني على لاعبيه بضرورة التركيز الشديد خلال المباراة وعدم ترك المساحات للاعبي الفريق المنافس الذين يجيدون التعامل مع أنصاف الفرص.

وطلب موسيماني من لاعبيه ضرورة استغلال كل الكرات التي ستُتاح لهم في تلك المباراة التي من المتوقع أن تكون مغلقة إلى أبعد الحدود بسبب حرص الفريقين الشديد من عدم الخسارة.

ورفض موسيماني الإفصاح للاعبيه عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز، لكن معالم المحاضرة تشير إلى أنه سيخوض تلك المواجهة بطريقة 3-4-3، مع وجود تكليفات خاصة لحمدي فتحي في التغطية ومساعدة الدفاع أمام لاعبي بيراميدز الذين يمتازوا بالمهارات الفنية العالية، على أن يقوم أليو ديانج أو عمرو السولية بالتواجد مع محمد هاني لمواجهة جبهة رمضان صبحي وعبدالله السعيد المتوقعة.

وفي جميع الأحوال، لن يخرج تشكيل الأهلي عن محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومعه محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وحمدي فتحي ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج وعلي معلول وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمد شريف.

وكان بيتسو موسيماني قد أعلن قائمة من اللاعبين دخل بها في معسكر مغلق ليلة المباراة ضمت كلا من محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن ‏أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود ‏وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر.‏

ومن المقرر أن يغادر الفريق الأحمر إلى جنوب أفريقيا عقب مباراة بيراميدز مباشرة استعداداً لمواجهة صنداونز المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة الدوري المصري برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، ويليه الأهلي في المركز الثاني وفي جعبته 25 نقطة ولكن من تسع مباريات.