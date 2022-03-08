أمير مرتضى: الفوز على الجونة خير استعداد لمباراة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن جوسفالدو فيريرا، يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، مشيرا إلى أن ملف تجديد عقود اللاعبين سيتم حسمه خلال وقت قصير.

وقال أمير مرتضى في مقابلة مع قناة "أون تايم سبورتس" التليفزيونية عقب الفوز 2-1 على الجونة في الجولة 12 من الدوري: "أشكر أسامة نبيه واللاعبين على الأداء أمام الجونة والعودة لدرب

الانتصارات، هذا الفوز هو أفضل استعداد لمباراة الوداد المغربي".

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الوداد يوم الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: "اتفقنا مع فيريرا على كل شيء قبل وصوله ومن المقرر أن يبدأ العمل غدا، وصلته تقارير عن كل إحصائيات ومشاكل الفريق في آخر 3 سنوات".

وتابع: "فيريرا أتى مع كل أعضاء طاقمه باستثناء محلل الأداء الذي يعمل على إنهاء ارتباطه بناديه قبل أن يصل القاهرة خلال أيام".

وأتم: "بقاء اللاعب أو رحيله أمر يرجع له، كما يحق للنادي تحديد من يراه مناسبا للاستمرار، كان يجب أن نحسم هذا الملف سريعا، وفي الفترة المقبلة سيعرف الجميع من سيستمر معنا ومن سيرحل".