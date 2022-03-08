الإتحاد اليمني لكرة القدم يعين عبد الله الثريا مديراً للمنتخب الأول

أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، تعيين عبد الله الثريا مديراً إداريا للمنتخب اليمني الأول.



وجاء تعيين الثريا بموجب القرار الذي حمل الرقم 2 لعام 2022، استكمالاً لعملية التغيير الكامل التي طالت الجهازين الفني والإداري للمنتخب، الذي يستعد لاستكمال مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.



وسبق للثريا، وهو لاعب سابق لشباب البيضاء وأهلي صنعاء والمنتخب اليمني الأول، أن شغل المنصب ذاته في أكثر من مناسبة كان آخرها في نهائيات كأس آسيا (الإمارات 2019).



وأعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم في الأسبوع الماضي عن تكليف المدرب الوطني أمين السنيني بمهمة المدير الفني للمنتخب، وعين شهيم النوبي مساعدا له وخالد عاتق مدرباً للحراس.



وأعلن السنيني أمس عن اختيار قائمة أولية للمنتخب ضمت 36 لاعبا محليا سيدخل بها المعسكر التدريبي الأول في العاشر من شهر مارس/ آذار المقبل والذي سيقام في سيئون.



ويخوض اليمن مبارياته في التصفيات خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل في منغوليا، ضمن المجموعة الثانية التي تضم (اليمن – فلسطين – الفلبين – منغوليا).



(موقع كورة)

