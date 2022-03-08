الامارات | المنصوري منتقداً لجنة مونديال «الإكس كات»: تعرضنا لإجحاف في المعاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري منتقداً لجنة مونديال «الإكس كات»: تعرضنا لإجحاف في المعاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد متسابق فريق أبوظبي للزوارق السريعة، ماجد المنصوري، سلامة قرار إدارة الفريق بالانسحاب بشكل نهائي من بطولة العالم لزوارق «الإكس كات»، بعد سلسلة من الأخطاء التحكيمية من قبل اللجنة المنظمة للسباق ضد الفريق، حرمته لقب السباق الرئيس الأول، على حد تعبيره.

وقال قائد زورق أبوظبي 5 في تصريحات صحافية، أيّدها بقية عناصر الفريق، راشد الطاير وشون تورنتي وفالح المنصوري، إن «قانون البطولة غير منصف إطلاقاً، فهناك عقوبة تم اتخاذها ضدنا في أحد السباقات، وكان هناك زورق قام بالخطأ نفسه الذي قمنا به في الجولة، لكن للأسف العقوبة توجهت نحونا فقط، وهنا نتساءل عن سر المحاباة والمجاملة عبر لجنة هذه البطولة، التي نسفت أي ميثاق شرف للرياضة متعارف عليه في كل البطولات».

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