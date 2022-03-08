الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين
الوحدة - شباب الأهلي 17:45
العين - الجزيرة 20:15
ليفربول - انتر ميلان 00:00
بايرن ميونيخ - سالزبورغ 00:00
الدوري السعودي
الهلال - الاتحاد 21:45
انبي - إيسترن كومباني 17:00
الأهلي - بيراميدز 22:00
درع الأردن
سحاب - مغير السرحان 17:00
الرمثا - شباب الأردن 21:00
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