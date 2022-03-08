اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين

الوحدة - شباب الأهلي 17:45

العين - الجزيرة 20:15

- انتر ميلان 00:00

بايرن ميونيخ - سالزبورغ 00:00

الدوري السعودي

الهلال - الاتحاد 21:45

انبي - إيسترن كومباني 17:00

الأهلي - بيراميدز 22:00

درع الأردن

سحاب - مغير السرحان 17:00

الرمثا - شباب الأردن 21:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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