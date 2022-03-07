أسامة نبيه: طارق حامد قد لا يتواجد في مباراة الزمالك والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، أن هناك شكوك حول امكانية اشراك اللاعب طارق حامد في مباراة الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق نادي الزمالك فوزًا على حساب الجونة بهدفين لواحد، مساء اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

وقال نبيه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" طارق حامد ربما يغيب عن مباراتنا المقبلة أمام الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف:" طارق حامد قالي أنه ليس جاهز للمشاركة، ولذلك ولن ندفع به إلا إذا كان جاهزا بنسبة 100%".

وأوضح، أنه منح أشرف روقا فرصة للمشاركة أمام الجون، حتى يكون لديه البديل الجيد في مركز وسط الملعب، مؤكدًا أنه منح الثقة للجميع خلال الفترة الماضية"

وتابع:" غياب طارق حامد مؤثر، والجهاز الفني حرص على تجهيز محمد أشرف روقا للعب بدلا منه وقدم اللاعب مستويات جيدة.

وأشار إلى أن لاعبو الزمالك تراجعوا في أخر 5 دقائق في الشوط الأول، وسيتم الحديث مع اللاعبين حول هذا الأمر لمعرفة أسباب التراجع.

وأكمل:" كان هناك اصرار وعزيمة لتحقيق الفوز، ونسير حاليا بخطى ثابتة، وسنقاتل مرة أخرى في بطولة افريقيا وهذا ما رأيته في عيون اللاعبين".

وأتم:" الثقة كانت مفقودة منذ فترة، ولا تأتي وليدة اللحظة ولكنها تأتي وليدة المرحلة، وهدفنا قبل بطولة أفريقيا منح الجمهور الطمأنينة".