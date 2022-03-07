الأهلي 32-19 بيراميدز" .. ديانج الأغلى .. وصراع جنوب أفريقي في الكلاسيكو المصري "

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مع تحول الاسيوطي سبورت إلي بيراميدز أبرمت إدارة النادي الجديد مجموعة من الصفقات المليونية التي جعلت الفريق يتصدر قائمة الأغلي في مصر قبل أن تتغير الفلسفة ويبدأ الأهلي في العودة إلى مكانه المفضل مع قواعد السوق الجديدة وانتصاراته المتتالية.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز في تمام الساعة الثامنة من مساء الغد الثلاثاء في مباراة وصلت لمرتبة الكلاسيكو بين النادي القاهري والنادي الأزرق الذي يمثل - على الورق - محافظة بني سويف.

ويتفوق الأهلي بشكل واضح في قيمته التسويقية على نادي بيراميدز الذي أنشا باسمه في صيف 2018 حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام.

وتبلغ قيمة فريق الأهلي 32مليون يورو فيما تبلغ قيمة بيراميدز 19 مليون يورو.

ويتصدر المالي آليو ديانج قائمة الأغلى بين لاعبي الفريقين حيث تبلغ قيمته التسوقية 3.5 مليون يورو ويأتي خلفه محمد الشناوي والجنوب أفريقي بيرسي تاو ورمضان صبحي وكل منهم قيمته 3 مليون يورو.

ويلعب في الأهلي وبيراميدز 11 أجنبياً يغيب منهم التونسي فخر الدين بن يوسف والمغربي بدر بانون للإصابة .

وضم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي على معلول والموزمبيقي لويس ميكيسوني والمالي أليو ديانج لقائمة الفريق الأحمر.

إيهاب جلال اختار الخماسي ، المغربي وليد الكراتي والبوركيني إيريك تراوري ومواطنه إبراهيم توريه والجنوب أفريقي فخري لاكاي والفلسطيني محمود وادي الذي يعامل معاملة المصريين وفق اللائحة .

ويضم الفريقين والجهاز الفنيين 5 عناصر من جنوب أفريقيا يتقدم بيتسو موسيماني مدرب الأهلي ومساعديه بالإضافة إلى تاو و لاكاي الوافد الجديد لبراميدز بالإضافة إلى ثنائي بوركينابي في صفوف بيراميدز.

ويظهر السداسي ، وليد الكارتي وحسين السيد وفخر لاكاي ومحمد صادق و إبراهيم توريه ومحمود وادي لأول مرة مع فريقهم الجديد في مباراة الأهلي فيما ضم الأخير سداسي أيضاً، محمد عبدالمنعم وكريم فؤاد، وأحمد عبدالقادر ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو، حسام حسن يظهر لأول مرة في الكلاسيكو.

الأهلي واجه بيراميدز 12 مرة بمسماه الجديد والقديم حيث حقق 4 انتصارات وخسر مثلهم وتعادل 4 أيضاً ، ولكن بالمسمى الجديد يتفوق الفريق الأزرق الذي فاز 4 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة فقط.