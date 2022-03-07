مدرب الجونة: أهدرنا الفوز على الزمالك.. والأهداف المبكرة أربكتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة، أن تلقي فريقه هدفين مبكرين أمام الزمالك تسبب في إرباك حساباته خاصة بعد بداية المواجهة بشكل غير جيد.

وأشار شحاتة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن الجونة نجح في الاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني وكان قريبًا من تسجيل هدف التعادل.

وقال شحاته: "لم نبدأ مباراة الزمالك بشكل جيد، والمنافس نجح في تسجيل هدفين مبكرين تسببا في ترجيح كفة الفريق الأبيض وارباك حساباتنا".

وأكمل: "كنا أفضل في الشوط الثاني، واستحوذنا على مجريات الأمور وكنا قادرين على تسجيل التعادل لولا غياب التوفيق".

وأردف: "التغييرات تأخرت بسبب ظروف المباراة خاصة بعد تحسن الأداء في الشوط الثاني، واللاعبون أهدروا فرص الفوز في لقاء اليوم".

واختتم: "الحلول الفردية للاعبي الزمالك أفضل من الجونة، وكذلك افتقدنا نور السيد لاعب الوسط بسبب الإيقاف".