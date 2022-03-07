خاص.. انقسام في الإسماعيلي حول مصير حمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

كشف مصدر مسؤول بالإسماعيلي عن وجود حالة انقسام داخل مجلس إدارة النادي بشأن مصير حمد إبراهيم، المدير الفني الجديد للفريق، لاستمرار النتائج السلبية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفشل الإسماعيلي في تحقيق أي انتصار على مدار 12 جولة لعبها هذا الموسم في بطولة الدوري، حيث تعادل اليوم الإثنين مع فاركو بنتيجة (0-0)، ليبقى في المركز الأخير برصيد خمس نقاط.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي إن بعض الأصوات في مجلس إدارة الإسماعيلي طالبت برحيل حمد إبراهيم لعدم نجاحه في إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات في المباراة الثانية له مع الدراويش.

وأصبحت فرص رحيل المدرب واردة حال استمرار النتائج غير الجيدة حتى فترة التوقف المقبلة لإقامة معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي السنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022.

من جانبه، استقر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي على تعيين محسن عبد المسيح مستشارا رياضيا لرئيس النادي، ومشرفا عاما على الفريق الأول.