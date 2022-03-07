المقاولون لـ"الخليج 365": تصعيد 6 شباب لدعم الفريق في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف نادي المقاولون العرب عن تصعيد 6 لاعبين من فريق الشباب من أجل تدعيم صفوف الفريق المنافس في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

وقال طلعت محرم المدرب العام للمقاولون العرب لـ"الخليج 365" إن الجهاز الفني قام بتصعيد 6 لاعبين من فريق الشباب، من أجل دعم الفريق في المباريات الصعبة القادمة.

وأضاف محرم :"اللاعبونا لستة لهم مستقبل كبير، ويتمتعون بمواهب رائعة، سيكون لهم أدوار مع الفريق في المباريات المقبلة، وسنشاركهم بشكل تدريجي".

وأتم مدرب المقاولون :"اللاعبون الستة هم تريكة والكوهي وأبو عجيلة وفضل وعمر فايد وسيحة، ويلعب الأخير في مركز حراسة المرمى".

ويمر المقاولون العرب بموسم صعب حيث يحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب، برصيد 8 نقاط فقط بعد خوض 12 مباراة، لم يحقق خلالها سوى فوز وحيد.