البنا حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز.. والغندور لـ" VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، عن طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وبيراميدز، المقرر لها، مساء غدا الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 8 بالدوري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام اسناد مهمة إدارة لقاء الأهلي وبيراميدز للحكم محمود البنا، ويعاونه أحمد حسام وأحمد توفيق طلب كحكمي راية، والحكم الرابع عبدالعزيز السيد.

ويجلس في غرفة تقنية الفيديو الحكم أحمد الغندور والمساعد يوسف البساطي.

ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة.