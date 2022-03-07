نادي البنك الأهلي لمصراوي: احتجنا للفوز في آخر مباراتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي أن فريقه يملك كافة مقومات النجاح، وأنه يستعد لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بعدما واجه سوء توفيق في الفترة الأخيرة.

البنك الأهلي، الذي يلعب حاليا موسمه الثاني في الدوري الممتاز، فاز في آخر مباراتين له بالمسابقة على الجونة (2-1) ومصر المقاصة (1-0) بعد 9 مباريات بلا انتصارات في كل المسابقات.

وقال أشرف نصار في تصريحات لمصراوي: "كنا نحتاج للفوز في آخر مباراتين، واجهنا سوء توفيق في المباريات السابقة، وبعدما كنا نحتل المركز الرابع في الدوري تراجعنا للمرتبة الـ12".

وأضاف: "الانتصاران أعادا الثقة للاعبين، كنت متأكدا أننا سنعود، فنحن لدينا منظومة محترمة على مستوى لجنة الكرة ومجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، ونملك كل مقومات النجاح".

وتابع: "الكرة مكسب وخسارة، والأهم هو استعادة التوازن والاستفادة من الأخطاء، استطعنا الفوز في آخر جولتين وعدنا مرة لمركز جيد (الخامس)".

وأتم: "أتمنى أن نواصل الانتصارات في المباريات المقبلة، ونستعد جيدا للمواجهتين المقبلتين، أمام أسوان في الكأس، ثم فاركو في الدوري".