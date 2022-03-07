موسيماني×إيهاب جلال .. من يتفوق قبل كلاسيكو الأهلي وبيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تشهد مباراة الأهلي وبيراميدز التي تقام مساء غداً الثلاثاء في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري مواجهة جانبية أخرى بين إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأزرق وبيتسو موسيماني المدير الفني لوصيف جدول الترتيب الحالي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة جمعها من 10 مباريات فيما يلاحقه الأهلي الذي يتأخر بنقطة واحدة ولكن من 9 مباريات .

ويدخل الأهلي المباراة بهجوم كاسح هو الأقوى في بطولة الدوري حتى الأن حيث سجل 27 هدف مقابل 20 لبيراميدز الذي يملك الدفاع الأقوى ولم يدخل مرماه سوى 5 أهداف مقابل 8 سكنت شباك مرى الفريق الأحمر.

مواجهة موسيماني وجلال هي الأولى بين المدربين في كلاسيكو الأهلي وبيراميدز ولكنها الثالثة حيث سبق وأن التقيا مرتين كانت الغلبة فيهما للمدرب الجنوب أفريقي الذي فاز مرة وتعادل مرة.

فوز موسيماني

تغلب الأهلي على مصر المقاصة 3-1 في مباراة من طرف واحد أقيمت في الـ 13 من ديسمبر عام 2020 في الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز .

وسجل للأحمر على معلول من ضربة جزاء حصل عليها كهربا الذي تكفل بتسجيل الهدف الثاني وسجل الثالث عمرو السولية فيما الغى حكم الفار هدفاً أخر سجله محمد شريف، وسجل هدف المقاصة مروان حمدي .

ولعب موسيماني المباراة بطريقة 4-3-2-1 فيما لعب جلال المباراة بطريقة 4-1-4-1 حيث لعب مصطفي شبيطة في وسط الملعب وحيداً أمامه الرباعي :رجب عمران،عبدالله مجدي، باولن فوافي، صلاح عاشور خلف مروان حمدي.

تعادل بطعم الهزيمة

عاد إيهاب جلال في الدور الثاني لمواجهة الأهلي ولكن هذه المرة مع الإسماعيلي الذي رحل إليه رحل من المقاصة في صورة إقالة حتى يتمكن لائحياً من تدريب الدراويش حيث كانت تمنع لوائح الموسم الماضي تدريب مدرب لأكثر من ناديين في الموسم في حالة استقالته.

وفي 11 أغسطس 2021 فقد الأهلي صدارة الدوري (لتفوقه على الزمالك في المواجهات المباشرة) بعد تعادله مع الإسماعيلي 1-1 ليخسر بطولته المفضلة في نهاية الموسم.

ورغم تفوق الأهلي مع موسيماني رقمياً في كل شىء خلال المباراة سواء الاستحواذ أو التسديد إلا أن جلال استخدم أوراقه ببراعة وأبرزها أحمد مدبولي الذي صنع هدف التعادل للفريق برأس التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز الحالي والذي يغيب عن المباراة للإصابة.

ولعب جلال بطريقة مغايرة عن المواجهة الأولي حيث يلعب بطريقة 3-4-3 ولعب في الدفاع بالثلاثي مروان الصحراوي وباهر المحمدي ومصطفى الزناري وفي وسط الملعب، محمد عادل وأحمد مصطفي ومحمود دونجا ومحمد حسن وفي الهجوم، محمد صادق وفخر الدين بن يوسف خلف شكري نجيب.

واعتمد الأهعلى على طريقته المعهودة 4-2-3-1 حي لعب في الدفاع، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، وعلي معلول وفي وسط الملعب عمرو السولية، وأليو ديانج والثلاثي،حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، وجونيور أجايي خلف المهاجم محمد شريف.