منسي لمصراوي عن هدفه في المقاصة: أتدرب كثيرًا عليها.. وأحب هذه الكرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أكد ناصر منسي لاعب نادي البنك الأهلي، أن الهدف الذي سجله في شباك مصر المقاصة عصر اليوم الإثنين، جاء بفضل التدريبات المكثفة التي يخضع لها مع فريقه.

وأشار منسي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن هدف من كرة مقصية جاء على الرغم من عدم نجاحه في التسجيل بهذه الطريقة خلال أي مباراة سابقة.

وقال منسي: "سعيد بالفوز على المقاصة، النتيجة نتاج مجهود كل اللاعبين، جميعهم رجال وعلى قدر المسؤولية ونسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في المباراة المقبلة".

وأكمل متحدثًا عن هدف المقصية: "اعتاد على تنفيذ مثل هذه الكرات في التدريبات، أحب هذه اللعبة بهذا الشكل".

واختتم: "لم أحرز قبل ذلك هدف مثل هذا في المباريات، أحمد الله على الهدف وعلى الفوز".