تريزيجيه يسجل في تعادل باشاكشهير مع بشكتاش (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في تعادل فريقه باشاكشهير مع مضيفه بشكتاش بنتيجة (2-2) ضمن منافسات الأسبوع الـ28 للدوري التركي.

وخاض محمود تريزيجيه المباراة بصفة أساسية وتمكن من تسجيل رابع أهدافه مع باشاكشهير قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ85 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع باشاكشهير رصيده إلى 47 نقطة ليتقدم مركزا ويحتل المرتبة الثالثة بالدوري التركي، بينما رفع بشكتاش رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع.

ملخص المباراة:

افتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل للضيوف في الدقيقة الـ35، بعدما استغل تشتيت دفاع بشكتاش للكرة بشكل خاطئ عقب ارتدادها من الحارس، قبل أن يحولها تريزيجيه داخل الشباك الخالية ويضع باشاكشهير في المقدمة (0-1).

ورغم إدراك بشكتاش للتعادل عن طريق جوفين يالشين في الدقيقة الـ41، إلا أن رفاق تريزيجيه عادوا إلى المقدمة من جديد بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ستيفانو أوكاكا، لينتهي الشوط (1-2) للضيوف.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني بعدما عاد بشكتاش ليتعادل في النتيجة عن طريق كينان كرامان في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء.

وغادر تريزيجيه الملعب بعدما قرر المدرب استبداله قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة باللاعب صالح أوتشان.

وظلت النتيجة على حالها حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا التعادل (2-2).