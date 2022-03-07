كلوب يخشى صحوة إنتر ميلان أمام ليفربول

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ويدخل ليفربول مباراة الإياب في «أنفيلد» بعد فوزه 2 / صفر في ملعب سان سيرو في ميلانو الشهر الماضي، وهي نتيجة جيدة بالنسبة للفريق.
وقال كلوب «إن نتيجة التفوق بفارق هدفين تبدو محفوفة بالمخاطر أيضا، مشيرا إلى أنها النتيجة الأكثر تغيرا في عالم كرة القدم».
لكن التاريخ يذكر أن مرة واحدة فقط في تاريخ دوري أبطال أوروبا، شهدت صعود فريق خسر مباراة الذهاب على أرضه بهدفين أو أكثر، حيث نجح مانشستر يونايتد في ذلك من خلال دور الستة عشر قبل ثلاثة أعوام.
ويأتي ذلك كمثال وحيد في 41 حالة سابقة شهدت حدوث ذلك، الأمر الذي يعني أن ليفربول في موقف قوي رغم مخاوف كلوب.
ولا يرغب كلوب في المخاطرة، مذكرا لاعبيه وفريقه بأن إنتر ميلان لن يأتي إلى ملعب «ميرسي سايد» للذهاب في نزهة أو سياحة.
وردا على سؤال حول أبرز المخاطر قال كلوب للصحفيين «إنه خطر يعلم به الجميع، أعتقد أن التقدم الذي ينقلب إلى خسارة هو أمر تكرر كثيرا في تاريخ كرة القدم».
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