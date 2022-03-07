شكرا لقرائتكم خبر سان جيرمان يعول على مبابي لعبور الريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل كيليان مبابي على راحة كافية قبل أن يلتقي فريقه الحالي، باريس سان جيرمان، مع مضيفه ريال مدريد ، الذي من المحتمل أن يلعب له مستقبلا، غدا الأربعاء في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي، الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال لصفوف الريال في الصيف المقبل، هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود سان جيرمان للفوز على الريال 1 / صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت الشهر الماضي.

وغاب مبابي عن المباراة التي خسرها فريقه في الدوري الفرنسي أمام نيس صفر / 1 بسبب الإيقاف وبالتالي سيكون متشوقا للعب أمام الريال.

حامل الرقم القياسي.

ويملك الريال، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بدوري الأبطال، ثقة كبيرة في عبور عقبة سان جيرما وقلب تأخره في مباراة الذهاب، خاصة بعد الفوز على ريال سوسيداد 4 / 1 في الدوري الإسباني.

وعلى الأقل سيحتاج الريال لهدف واحد، ويجب عليه أن يحاول الحفاظ على نظافة شباكه أمام هجوم فريق سان جيرمان، على الرغم من إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين مما يعني احتمالية خوض وقت إضافي إذا تقدم الريال 2 / 1 أو بأي نتيجة بفارق هدف.

التتويج بأول ألقابه

في الوقت نفسه، يصر معسكر باريس سان جيرمان على أن الخسارة أمام نيس لن تكون مؤثرة عندما يسافر الفريق إلى مدريد، حيث يريد الفريق مواصلة مساعيه نحو التتويج بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لسان جيرمان «بالطبع ستكون مباراة مختلفة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولا يمكننا مقارنة المباريات».