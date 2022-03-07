ناصر العطية يتقدم المشاركين في رالي الكويت الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتقدم السائق القطري ناصر العطية قائمة رائعة من المشاركين في رالي الكويت الدولي بنسخته الـ26، الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات لموسم 2022.

وسيمتد الرالي لثلاثة أيام، من 17 إلى 19 مارس، وينظمه النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي للسيارات.

وسيقام تحت رعاية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، وكما جرت العادة، يتعاون السائق ناصر مع الملاح الفرنسي ماتيو بوميل في سيارة فولكس فاجن «بولو جي تي آي» يشرف عليها فريق «أوتوتيك»، ويهدف إلى تعزيز صدارته لبطولة الشرق الأوسط، والفوز برالي الكويت الدولي للمرة الثامنة في مسيرته الرياضية.

وسيشارك سائقون من ثماني دول في رالي الكويت الذي يقام للمرة الأولى منذ 2018.

وسيواجه السائق القطري تحديا شرسا من سبعة مشاركين في فئة «رالي 2»، وثمانية فرق أخرى في الفئة الثانية في بطولة الشرق الأوسط للراليات «ميرك 2» لسيارات الإنتاج التجاري، حيث سيخوض الجميع عشر مراحل خاصة في المنطقة الصحراوية جنوب الكويت.

ويشارك القطريان، عبدالعزيز الكواري وخالد السويدي، في سيارتي شكودا «فابيا»، كما سيشارك السائق القطري ناصر العطية، وصيف بطل الشرق الأوسط في موسم 1993، في سيارته فورد «فييستا».

وسيطر السائق الكويتي مشاري الظفيري على الفئة الثانية «ميرك 2» في رالي قطر الدولي 2022، لكن بطل فئة سيارات الإنتاج التجاري سينتقل إلى فئة «آر سي 2» في رالي بلاده، وسيشارك في سيارة شكودا «فابيا آر 2 إيفو» للمرة الأولى، ويعاونه الملاح القطري ناصر الكواري، فيما يحتل السائق العماني عبدالله الرواحي حاليا المركز الثاني في الترتيب العام الموقت للبطولة، خلف بن صالح، وسيشارك في سيارة مشابهة، ويساعده الملاح الأردني عطا الحمود.

وكان الثنائي الأردني إيهاب الشرفا وعيسى أبوجاموس متصدري فئة «ميرك 2»، وسيواصلان المنافسة على لقب هذه الفئة في رالي الكويت الدولي، حيث يشارك إيهاب في سيارة ميتسوبيشي «لانسر إيفوليوشن 9».

وسينافسهم السائق العماني زكريا العامري، ومواطناه الأردنيان شادي شعبان وخالد جمعة، والكويتيان جاسم المقهوي ومحمد الظفيري ويوسف الظفيري.