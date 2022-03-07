رئيس نادي المصري ينتقد أحمد الشيخ بتصريحات «هجومية»: لو شبعت اعتزل

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد سمير حلبية، رئيس النادى المصري البورسعيدى، أحمد الشيخ لاعب الفريق، بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة دون أى أسباب أو أعذار، مؤكدًا أنه سيخضع للتحقيق اليوم.

وقال سمير حلبية، فى تصريحات إذاعية اليوم، "أحمد الشيخ حصل على 50% من مقدم تعاقده ومستحقاته الشهرية، وأطالبه بالاعتزال لو تشبع مادياً وفنياً من كرة القدم، وسنكون مساندين لقرارك".

وأضاف رئيس نادي المصري، أن هناك حالة من الغضب ضد أحمد الشيخ، خاصة أنه تم التعاقد معه لإفادة الفريق، ولكن ما يحدث كان العكس.

وأشار رئيس المصرى إلى أن معين الشعباني، المدير الفني للفريق، وصل له عدة عروض من مصر وخارج مصر لكنه متمسك بالبقاء مع الفريق البورسعيدي، وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مشيدًا بإمكانيات الشعباني والتزامه فى الملعب وخارج الملعب.

وأضاف سمير حلبية أن استاد بورسعيد سيكون جاهزًا خلال سنتين من الآن بنسبة 100% لاستضافة المباريات.