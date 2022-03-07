الامارات | عودة نوير لحراسة عرين بايرن أمام سالزبورغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نوير لحراسة عرين بايرن أمام سالزبورغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيعود الحارس الدولي الألماني مانويل نوير الذي خضع لجراحة في ركبته في فبراير، لحراسة عرين فريقه بايرن ميونيخ الذي يستقبل سالزبورغ النمسوي الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن الإثنين مدربه يوليان ناغلسمان.

أفاد مدرب نادي بافاريا "مانو سيلعب مجدداً، في حال لم يحصل أي شيء هذه الامسية"، مضيفاً "نحن جميعاً سعداء. الجميع يدرك مدى أهمية دوره".

وتابع "أولي (بديل نوير، سفين أولريخ) كان جيداً، ولكنه يدرك لماذا نعمد إلى التبديل الآن".

وبدوره، برر المهاجم توماس مولر الذي حمل شارة القيادة بغياب نوير، عودة بطل العالم في البرازيل 2014 للوقوف بين الخشبات الثلاث، وقال: "سفين كان رائعاً في المرمى، وقام بتصديات رائعة وتمتع بحالة ذهنية كبيرة".

وأردف خلال مؤتمر صحافي عشية اللقاء المنتظر أمام سالزبورغ "ولكن طبعاً، عندما يلعب نوير تتغير الحالة الذهنية للمنافس. ومع مانو، يمكننا دائماً أن نأمل في أن يصد كرات لا تصد".

ويبحث النادي البافاري عن الفوز على أرضه لحجز مقعده إلى الدور ربع النهائي عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.



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