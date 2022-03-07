الامارات | سلوك صادم من رياضي روسي يستفز أوكرانيا بطريقة غريبة! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن سلوك صادم من رياضي روسي يستفز أوكرانيا بطريقة غريبة! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للاعب المنتخب الروسي للجمباز إيفان كولياك مرتدياً حرف "Z" وسط قميصه الرياضي أثناء وقوفه على منصة التتويج ثالثاً، بجانب منافسه الأوكراني إيليا كوفتون، الذي فاز بالميدالية الذهبية في نهائي جهاز المتوازي خلال كأس العالم للجمباز المقام في الدوحة.

وكانت القوات الروسية قد استخدمت الحرف "Z" كرمز تعريف على مركباتها في أوكرانيا، بعد غزوها لجارتها.

ويأتي تصرف اللاعب الروسي وسط حالة من التعاطف العالمي الكبير وتضامن المنظمات الرياضية مع أوكرانيا، الأمر الي دفع الاتحاد الدولي للجمباز إلى إصدار بيان صحافي أعلن خلاله بأنه سيفتح إجراءات تأديبية ضد الروسي كولياك لسلوكه الصادم.

وقال البيان: "يؤكد الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيطلب من مؤسسة أخلاقيات الجمباز فتح إجراءات تأديبية ضد كولياك بعد سلوكه الصادم في كأس العالم للجمباز".

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