محمد صلاح يستعرض عضلات جسده بعد فوز فريقه على وست هام بصورة.. ومدافع ليفربول ينتقده بتعليق

الشارقة - اميمة ياسر - يواصل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إبهار متابعيه بتكوينه العضلي، واستعراض عضلات جسده اللافتة.

ونشر صلاح صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، للجزء العلوي من جسده، يكشف فيها عن عضلات الصدر والبطن.

وتفاعل متابعو هداف الدوري الإنجليزي مع الصورة بتعليقات متنوعة بين الإعجاب والخوف من الحسد، وكذلك التعليقات الكوميدية.

ومن بين التعليقات الكوميدية، كتب المدافع الكرواتي، ديان لوفرين، مدافع ليفربول السابق لصديقه: "صورة بعد 20 ثانية من انتهاء الجلسة الخاصة للجزء العلوي، ليست سيئة".

وسرعان ما جذبت الصورة التي نشرها الفرعون المصري عبر حسابه ما يقارب المليون إعجاب خلال دقائق قليلة من نشرها، حيث احتفى عدد كبير جدا من متابعيه بالمواظبة التي يحرص عليها يوميا في التدريبات والتي ساعدته بشكل كبير في تلك الفورمة، ليربط الكثيرون من متابعيه تلك الصورة بتصريحاته الأخيرة حول الصيام الذي يخوضه بعد أكله لقطعة من الفطير المصري.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا، بفارق 7 أهداف عن الوصيف السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي دييغو جوتا لاعبا ليفربول.

وواصل ليفربول سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزه السابع على التوالي، على ضيفه وست هام يونايتد بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة، متخلفا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي متصدر "البريميرليغ" ولديه مباراة مؤجلة.