تعثر جديد.. الإسماعيلي يتعادل مع فاركو في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل الإسماعيلي سلسلة نتائجه السلبية في الموسم الحالي من الدوري المصري، بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع فاركو في الجولة 12 من المسابقة.

الإسماعيلي فشل في تحقيق فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري، وتعادل للمرة الخامسة بجانب 7 هزائم.

واكتفى الإسماعيلي بإضافة نقطة إلى رصيده الذي أصبح 5 نقاط، يحتل بها المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري.

في المقابل ارتفع رصيد فاركو إلى 16 نقطة في المرتبة السابعة.

تشكيل الإسماعيلي:

محمد فوزي، محمد بيومي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو الحلواني، محمود دونجا، عماد حمدي، أحمد مدبولي، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم، جان موريل.

تشكيل فاركو:

محمد صبحي، جابر كامل، عبدالله بكري، أحمد مودي، أحمد الصغيري، محمود حمادة، كينجسلي سوكاري، محمد أسامة، رزقي حمرون، عمرو جمال، شكري نجيب.

تفاصيل المباراة:

فرصة خطيرة للإسماعيلي في الدقيقة 10، حيث كان مهاجم "الدراويش" قريبا من افتتاح التسجيل من انفراد، لكن محمد صبحي حارس فاركو نجح في إحباط الهجمة.

عمرو الحلواني يرسل عرضية رائعة من الجهة اليسرى كادت تخدع محمد صبحي لكنه نجح في إبعادها عن مرماه في الدقيقة 21.

توقف اللعب في الدقيقة 22 بعد إصابة عمرو جمال مهاجم فاركو، الذي خرج بعد 3 دقائق لتلقي العلاج.

الإسماعيلي الأخطر والأكثر محاولة في الشوط الأول لكن ينقصه اللمسة الأخيرة.

محمد فوزي حارس الإسماعيلي يتصدى لتسديدة خطيرة أطلقها شكري نجيب من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 44.

التعادل السلبي مستمر بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني.

رزقي حمرون ينفرد بمرمى الإسماعيلي لكنه يسدد الكرة في يد محمد فوزي حارس "الدراويش" في الدقيقة 58.

الفريقان يكثفان المحاولات لهز الشباك مع اقتراب المباراة من نهايتها.