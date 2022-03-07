رضا شحاته يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن رضا شحاته المدير الفني للجونة، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في المباراة التي تجمع بينها ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

في حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: عمرو سعداوي، عمرو طارق، محمد نجيب، ألان كيامبادي

الوسط: إسلام محارب، دانيال إيدي، سيف العجوز

الهجوم: محمود الشبراوي، أرنو راندريانانتيناينا، إسلام عبد النعيم

ويجلس على مقاعد البدلاء: عماد السيد، محمود الجزار، محمد رزق، شيميلس بيكيلي، خالد قمر، إسلام رشدي، كريم طارق، أحمد عامر، عمرو بركات.