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رضا شحاته يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن رضا شحاته المدير الفني للجونة، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في المباراة التي تجمع بينها ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

في حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: عمرو سعداوي، عمرو طارق، محمد نجيب، ألان كيامبادي

الوسط: إسلام محارب، دانيال إيدي، سيف العجوز

الهجوم: محمود الشبراوي، أرنو راندريانانتيناينا، إسلام عبد النعيم

ويجلس على مقاعد البدلاء: عماد السيد، محمود الجزار، محمد رزق، شيميلس بيكيلي، خالد قمر، إسلام رشدي، كريم طارق، أحمد عامر، عمرو بركات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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