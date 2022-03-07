تشكيل الزمالك.. الونش أساسيا.. والسعيد يقود الهجوم أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الجونة، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل الزمالك، عودة محمود حمدي "الونش" للتواجد في دفاع الزمالك إلى جانب محمود علاء، بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام فيوتشر.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع :- محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم : عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حازم إمام - ماجد هاني - إسلام جابر - محمد أوناجم - رزاق سيسيه - سيف الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، بفارق أربع نقاط عن بيراميدز المتصدر، وثلاث عن الأهلي صاحب الوصافة من 9 مواجهات.