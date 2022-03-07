فيريرا لمصراوي: أتمنى التوفيق في مهمتي الجديدة مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعرب جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك، عن سعادته الكبيرة للعودة مرة أخرى لتدريب الأبيض.

وقال فيريرا في تصريحات خاصة لمصراوي: "أتمني التوفيق في مهمتي مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، وتمنياتي بالتوفيق للجميع".

ووصل جيسوالدو فيريرا، إلى مطار القاهرة، تمهيدا لقيادة الفريق الأبيض خلفا لباتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق.

ويقود فيريرا الجهاز الفني للزمالك والمكون من أسامة نبيه مدربا عاما، وجوزيه روي مدربا مساعدا، أندريه فيليب مدرب أحمال، بيدرو روبرتو محلل أداء، أيمن طاهر مدرب لحراس المرمي.

وقاد فيريرا الزمالك موسم 2015 - 2016 في التتويج بثنائية الدوري والكأس، فيما ودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور نصف النهائي أمام النجم الساحلي بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين.