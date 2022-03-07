فيريرا يصل إلى القاهرة لقيادة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

وصل جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، تمهيدا لقيادة الفريق الأبيض خلفا لباتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق.

ويقود فيريرا الجهاز الفني للزمالك والمكون من أسامة نبيه مدربا عاما، وجوزيه روي مدربا مساعدا، أندريه فيليب مدرب أحمال، بيدرو روبرتو محلل أداء، أيمن طاهر مدرب لحراس المرمي.

وفسخ الزمالك تعاقده مع كارتيرون بعد الخسارة أمام الوداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وقاد فيريرا الزمالك موسم 2015 - 2016 في التتويج بثنائية الدوري والكأس، فيما ودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور نصف النهائي أمام النجم الساحلي بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين.

ويلتقي الزمالك في تمام الثامنة مساء اليوم أمام الجونة في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يقود الفريق الأبيض أسامة نبيه، والذي قاد الفريق للفوز أمام فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين.

وستكون المواجهة الأولى لفيريرا مع الزمالك أمام الوداد المغربي يوم الجمعة القادمة في الجولة الرابعة من دور المجموعات.