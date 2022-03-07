الأهلي: بانون يحتاج للراحة لمدة شهر ونصف بسبب تداعيات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، أن ‏الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها بدر بانون مدافع الفريق، أظهرت حاجته لفترة ‏راحة تصل إلى شهر ونصف الشهر، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع ‏منتخب المغرب خلال بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا بالكاميرون.‏

ومن المقرر أن يخضع بانون لفحص طبي جديد خلال الأيام المقبلة، لتقييم حالته من جديد، وذلك في ‏ضوء المتابعة الطبية لحالة اللاعب.‏

ولم يشارك بدر بانون في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، التي حسم خلالها فريق الأهلي المركز الثالث لصالحه على حساب الهلال السعودي.

وفي سياق آخر، خاض الأهلي مرانه مساء اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء والمؤجلة ‏من الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.