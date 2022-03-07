الأهلي يعلن موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي جاهزية أيمن أشرف وياسر إبراهيم ثنائي دفاع الفريق لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم حالة طاهر محمد طاهر خلال الساعات المقبلة.

وأكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، ‏جاهزية أيمن أشرف وياسر إبراهيم بعد تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن ‏المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وشارك أيمن أشرف وياسر إبراهيم في مران الفريق الجماعي بعد خضوعهما لفحص طبي قبل انطلاق المران الذي أقيم ‏مساء اليوم على ملعب التتش، لتتأكد جاهزيتهما بعد الانتهاء ‏من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي والاطمئنان على حالتيهما من الناحية الطبية.‏

وكان أيمن أشرف قد اشتكى من آلام في الركبة، فيما تعرض ياسر إبراهيم لإجهاد في العضلة ‏الخلفية.‏

من جانبه، أعلن الأهلي أن طاهر محمد طاهر اشتكى من التواء في الكاحل بعد ‏انتهاء مباراة المريخ السوداني التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد الأهلي ‏we ‏السلام، والمؤجلة من الجولة الأولى في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ‏وانتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.‏

وخضع طاهر محمد لفحص طبي قبل انطلاق المران ‏للتأكد من جاهزيته، وشارك في جزء من المران على أن يتم تقييم حالته بشكل نهائي خلال ‏الساعات المقبلة.‏

وفي سياق متصل، حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الحديث مع ‏عمار حمدي وأحمد نبيل كوكا، لاعبي الفريق قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالتيهما ودعمهما معنويًّا، وذلك بعد جراحة الرباط الصليبي التي ‏أجراها عمار في النمسا، فيما يغيب كوكا بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا.‏

وأدى عمار حمدي جلسة علاج طبيعي اليوم، وذلك ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد عودته من النمسا وإجرائه جراحة الرباط الصليبي هناك، تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، ‏الذي سبق له إجراء نفس الجراحة لزميله ‏بالفريق أكرم توفيق.‏

وكان عمار حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في ‏الإمارات، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي نجح خلالها الفريق في التتويج ‏بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.‏

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء ‏والمؤجلة من الجولة الثامنة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وكان الجهاز الفني للأهلي منح الفريق راحة من التدريبات أمس للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي، بعد خوض مباراة المريخ السوداني.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء غدٍ في بطولة الدوري الممتاز، ثم يتوجه الفريق إلى جنوب ‏إفريقيا استعدادًا لمباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل 12 مارس الجاري، في الجولة الرابعة من ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.