رقم تاريخي سلبي لميسي لم يحدث منذ 12 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه نيس رقماً سلبياً تاريخياً لم يحققه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ 12 عاماً، وفقا لما كشفته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وفشل ليونيل ميسي في تسديد تصويبة واحدة على المرمى في المباراة التي تلقى فيها باريس هزيمة مفاجئة أمام نيس بنتيجة (1-0) في الأسبوع الـ27 للدوري الفرنسي.

وبات هذه المرة هي الأولى التي لا يسدد فيها صاحب الـ34 عاما أي تسديدة في إحدى مباريات الدوري التي يلعبها لمدة 90 دقيقة منذ موسم 2009-2010.

وكانت آخر مرة فشل فيها ميسي في تسجيل تسديدة واحدة في أي مباراة بشكل عام في جميع المسابقات ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2019.

وعلى الرغم من تعرضه لانتقادات كثيرة في فرنسا، إلا أن ليونيل ميسي يريد الوفاء بعقده مع "PSG" حتى عام 2023، حسب ما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

لم تكن الانطلاقة الأفضل لميسي مع باريس، ولم يعجبه استبداله أمام ليون في بداية مشاركاته بجانب مشاكل لاحقته في ركبته ورحلة عبر المحيط الأطلسي إلى الأرجنتين، مما أثار الشكوك حول تكيفه مع النادي.

ورغم أن الأشهر الأولى التي قضاها في باريس لم تكن سهلة على الإطلاق، إلا أن ميسي بدأ يتأقلم شيئًا فشيئًا مع حياته الجديدة بوجود أصدقاء جيدين في غرفة الملابس مثل نيمار، دي ماريا، باريديس وفيراتي.

ميسي لم يسجل سوى هدفين في بطولة الدوري الفرنسي بعد مشاركته في 17 مباراة لكنه صنع 11 هدفا، أما في بطولة دوري أبطال أوروبا فقد تمكن من تسجيل خمسة أهداف خلال ست مباريات لعبها.

يذكر أن ميسي يستعد مع سان جيرمان لمواجهة مصيرية أمام ريال مدريد في إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال بعد تحقيق فوز قاتل (1-0) في الذهاب.