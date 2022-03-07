البنك الأهلي يفوز على المقاصة ويقفز للمركز الخامس في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز البنك الأهلي على نظيره مصر للمقاصة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد ناصر منسي لاعب البنك الأهلي في الدقيقة 62، من عمر الشوط الثاني.

ووصل البنك الأهلي للنقطة 17 ليتقدم للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند النقطة التاسعة في المركز الخامس عشر.

تشكيل البنك الأهلي: محمود الزنفلي - أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- إسحاق يعقوبو - موسي دياوارا - ناصر منسي

تشكيل مصر للمقاصة: محمد مجدي، على فتحي، أحمد صبيحة، سعيد الونش، كريم حلاوة، سيرجي اريك، محمد محسن ليلة، منعم، هشام حافظ، رشيد أحمد، اتولي جوزيف.

ملخص المباراة:

شهدت بداية المباراة انطلاقة قوية، حتى وصلت الكرة إلى ناصر منسي داخل منطقة جزاء المقاصة في الدقيقة الخامسة، بعد سوء تمركز من الدفاع، لينفرد تمامًا بالمرمى ويسدد الكرة ولكن تصدى لها محمد مجدي حارس المرمى إلى ركنية، نفذت وأبعدها الدفاع.

واصل لاعبي البنك الأهلي محاولتهم، حتى جاءت ركنية في الدقيقة 14، نفذها هلال، وصلت لناصر منسي وسط الزحمة الذي سدد الكرة بقوة لتصطدم بالعارضة ويمسكها محمد مجدي في فرصة جديدة مهدرة.

جاء التهديد الأول للمقاصة في الدقيقة 35، بعد أن استلم كريم حلاوة الكرة من قبل وسط الملعب وانطلق من الجهة اليمنى، ليمرر الكرة عرضية أرضية وصلت لسيرجي اريك الذي سدد الكرة ولكن أعلى من المرمى.

حاول مصر للمقاصة تعديل أوضاعه في الشوط الثاني حتى شهدت الدقيقة 47 انطلاقة من كريم حلاوة من الجهة اليسرى ومرر الكرة عرضية خطيرة ولكن حولها الدفاع إلى ركنية.

لم يستمر الوضع كثيرًا حتى انطلق البديل كريم بامبو لاعب البنك الأهلي من الجهة اليمنى، ومرر الكرة عرضية، وصلت لناصر منسي الذي سدد الكرة مقصية سكنت الشباك في الدقيقة 62.

حاول لاعبي المقاصة من تعديل النتيجة، وسط تراجع كبير من البنك الأهلي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة والكرات الطويلة خلف المدافعين، لتنتهي المباراة بفوز المضيف بهدف دون رد.