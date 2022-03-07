تليجراف: راشفورد يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

قالت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الإثنين، إن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد يفكر في الرحيل عن أولد ترافورد في السوق الصيفي المقبل.



وينتهي عقد راشفورد، البالغ من العمر 24 عاما، مع مانشستر يونايتد في يونيو 2023، ولدى إدارة الفريق خيار التمديد لمدة عام آخر، لكن صحيفة ”تليغراف“ قالت إن اللاعب الشاب يفكر في الرحيل عن النادي.

وأوضحت الصحيفة أن راشفورد غير راضٍ عن قلة مشاركاته تحت قيادة المدرب الألماني رالف رانجنيك ويأمل أن يتحسن الوضع، لكنه يولي اهتمامًا جادًا لأول مرة لطلب الانتقال من نادي طفولته.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن راشفورد شارك في 24 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي، سجل فيها 5 أهداف وصنع 2، علما أنه شارك في الدقيقة 64 أمام مانشستر سيتي، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة إن راشفورد محبط من قلة الاعتماد عليه، علما أنه غاب عن أول شهرين من الموسم الحالي بسبب جراحة في الكتف.

وسيبقى رانجنيك مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي، وذكرت صحيفة ”تليغراف“ أنه يجب على راشفورد أن يفكر فيما إذا كان يعتقد أن وضعه سيتحسن تحت قيادة المدرب الجديد.

وأشارت إلى أن الدولي الإنجليزي سيرحب بأي توضيح يمكن أن يقدمه النادي، رغم أنه ليس هناك ما يضمن قبول مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل اللاعب، وفقا للصحيفة.

وأكدت ”تليغراف“ أن مانشستر يونايتد منخرط بشكل كامل في البحث عن مدرب دائم، وتراجع ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان من قائمة المدربين المفضلين، لصالح إيريك تين هاغ المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي.

وعلى الرغم من أن مانشستر يونايتد لا يقصر قائمته المختصرة على هذا الثنائي، إلا أن إدارة النادي معجبة بالعمل الذي يقوم به تين هاغ، البالغ من العمر 52 عاما، مع أياكس.

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة قاسية بنتيجة 1/4 أمام جاره مانشستر سيتي، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

وسيلعب مانشستر يونايتد سلسلة من المباريات القوية، حيث سيلعب مع توتنهام، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم ليفربول وليستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.