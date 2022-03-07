كوليبالي يمارس هوايته المفضلة ويقرر الهروب من النجم الساحلي.. والنادي التونسي يخاطب الأهلي بشأن الغرامة المالية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو النادي الأهلي تلقوا إتصالات من نظراؤهم في نادي النجم الساحلي التونسي، أكدوا فيها أنهم لم يتراجعوا أو يتقاعسوا عن تسديد مستحقات الأهلي بشأن اللاعب الأيفواري سليماني كوليبالي، والذي هرب من النادي التونسي مؤخراً.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن النجم الساحلي فوجئوا بهروب كوليبالي منذ أيام حيث ترك النادي فجأة وقرر فسخ عقده من طرف واحد، ليُكرر اللاعب مع فعله مع الأهلي في مايو عام 2017 حينما هرب من القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد حصل على حكم بتغريم كوليبالي والنجم الساحلي بـ مليون و400 ألف دولار بجانب 400 ألف دولار فوائد على الغرامة.

وحتى الآن، حصل الأهلي على 500 ألف دولار من هذه الغرامة، ليتبقى للنادي مليون و300 ألف دولار لدى النجم الساحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأيام الماضية شهدت إتصالات بين الأهلي والنجم الساحلي، وأكد مسئولو النادي التونسي أن هروب كوليبالي لن يتسبب في عدم دفع مستحقات الأهلي خاصة.

ولفتتالصحيفة إلى أن إدارة النادي التونسي أكدت على إحترامها وتقديرها للأهلي لاسيما وأن مسئولو القلعة الحمراء وافقوا على تسوية الأزمة بين الناديين وسحب الشكوى من "فيفا".

وأكد مسئولو النجم الساحلي للأهلي أنهم مندهشون للغاية من هروب كوليبالي خاصة وأنهم تعاملوا معه بشكل جيد وتعاقدوا مع رغم أزمته مع الأهلي وقرروا حل هذه الأزمة وتم الإنتهاء منها بالفعل وشارك اللاعب في بعض المباريات بعد شفاؤه من إصابة طويلة قبل أن يتفاجئوا بهروبه مؤخراً.